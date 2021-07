"Incidente diplomatico, 4 miliardi in fumo". Pasticcio di Di Maio e dai piani alti arriva la richiesta a Draghi: "Prenda lui gli Esteri" (Di domenica 4 luglio 2021) Una figuraccia quella di Luigi Di Maio che pagherà cara tutto il Paese. La base di Al Minhad, il nodo logistico che da quasi vent'anni garantiva il trasferimento degli assetti militari destinati alle missioni in Afghanistan, Irak e Somalia, è ufficialmente chiusa. Colpa - ricorda Il Giornale - dell'embargo anti Emirati decretato dall'ex premier Giuseppe Conte d'intesa con il ministro degli Esteri. Una perdita ingente che ha spinto l'onorevole Mattia Perego, rappresentante di Forza Italia in commissione Difesa, a rivolgersi direttamente a Mario Draghi: "Il presidente Draghi dovrebbe prendere il timone della politica estera ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Una figuraccia quella di Luigi Diche pagherà cara tutto il Paese. La base di Al Minhad, il nodo logistico che da quasi vent'anni garantiva il trasferimento degli assetti militari destinati alle missioni in Afghanistan, Irak e Somalia, è ufficialmente chiusa. Colpa - ricorda Il Giornale - dell'embargo anti Emirati decretato dall'ex premier Giuseppe Conte d'intesa con il ministro degli. Una perdita ingente che ha spinto l'onorevole Mattia Perego, rappresentante di Forza Italia in commissione Difesa, a rivolgersi direttamente a Mario: "Il presidentedovrebbe prendere il timone della politica estera ...

