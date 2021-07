(Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Bergoglio si va riprendendo, lentamente com'è normale che sia, dall'per un diverticolo al colon. L'età conta, conta l'essere stato sottoposto ad anestesia generale. Il bollettino medico, rilasciato in tarda serata dopo il risveglio, alla fine assicura: “Ha”. Tre parole che dicono tutto. La situazione va monitorata, ma la prima reazione è positiva. Certo, si tratta di un paziente di 84 anni, il che lascia immaginare una convalescenza non brevissima. Si parla di cinque giorni. È il primo ricovero del suo pontificato. Giovanni Paolo II era talmente oggetto di analisi, controlli e interventi che, non ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, Papa Francesco è stato operato al Policlinico Gemelli #papa - SkyTG24 : #PapaFrancesco operato al colon: passerà la notte all'ospedale #Gemelli - HuffPostItalia : Papa Francesco operato: che cos'è la stenosi del colon - lukeeducation : RT @Agenzia_Italia: Il Papa operato al Gemelli: 'Ha reagito bene all'intervento' - vivereitalia : Il Papa operato al Gemelli, Vaticano 'Ha reagito bene all'intervento' -

Ultime Notizie dalla rete : Papa operato

Il Sole 24 ORE

Nell'équipe che hailanche il Prof. Giovanni Battista Doglietto ed il Prof. Roberto Bernabei.Francesco era entrato nel pomeriggio al Gemelli ' per essere sottoposto ad un ......neanche della gran parte del personale del policlinico universitario - se non i medici direttamente coinvolti - era a conoscenza dell'intervento chirurgico cui doveva essere sottoposto il...ROMA (ITALPRESS) – “Il Santo Padre, ricoverato nel pomeriggio al Policlinico A. Gemelli, è stato sottoposto in serata all’operazione chirurgica programmata per stenosi diverticolare del sigma. Il Sant ...Terminato l'intervento di stenosi diverticolare sintomatica al colon. Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dove l'operazione era già stata programmata.