Furgone travolge una moto e la scaglia contro un cartellone pubblicitario: morto un 48enne (Di domenica 4 luglio 2021) Un veicolo ha colpito una motocicletta sul fianco imprigionandola contro la struttura di un cartellone pubblicitario. Il conducente della due ruote è morto per le gravi ferite riportate Stava viaggiando in sella alla sua moto quando è stato colpito in pieno da un Furgone rimanendo schiacciato tra il veicolo ed il palo che sostiene un L'articolo NewNotizie.it.

