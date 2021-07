DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: Verstappen in fuga, Hamilton passa Norris ed è 2°. Ferrari in rimonta (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24° giro/71 Doppia penalità nel giro di pochi minuti: 5? a Norris per non aver lasciato spazio a Perez in curva 4 alla ripartenza, 5? anche a Tsunoda per aver tagliato la linea bianca all’ingresso della pit-lane. 23° giro/71 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER – – 2 Lewis Hamilton Mercedes+10.138 – – 3 Lando Norris McLaren+11.852 – – 4 Valtteri BOTTAS Mercedes+14.454 – – 5 Daniel RICCIARDO McLaren+36.161 1 6 Charles LECLERC Ferrari+37.356 1 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+38.013 1 8 Carlos SAINZ ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24° giro/71 Doppia penalità nel giro di pochi minuti: 5? aper non aver lasciato spazio a Perez in curva 4 alla ripartenza, 5? anche a Tsunoda per aver tagliato la linea bianca all’ingresso della pit-lane. 23° giro/71 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 MaxRed Bull RacingLEADER – – 2 LewisMercedes+10.138 – – 3 LandoMcLaren+11.852 – – 4 Valtteri BOTTAS Mercedes+14.454 – – 5 Daniel RICCIARDO McLaren+36.161 1 6 Charles LECLERC+37.356 1 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+38.013 1 8 Carlos SAINZ ...

