Ddl Zan: M5s, emendamenti Iv sembrano tentativo affossarlo (Di domenica 4 luglio 2021) “Gli emendamenti presentati da Italia Viva al ddl Zan suonano come un tentativo di affossare la legge. Pensare infatti di eliminare i termini ‘orientamento sessuale’ e ‘identità di genere’ e tornare alla definizione di omofobia e transfobia rischierebbe di farci compiere un altro passo indietro, come già accaduto in passato. Negli anni scorsi infatti i disegni di legge per il contrasto all’omotransfobia si fermarono proprio perché le espressioni usate per identificare il movente d’odio, quindi omofobia e transfobia, non vennero ritenute abbastanza precise per garantire la determinatezza del precetto penale, come peraltro ha ricordato recentemente anche il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021) “Glipresentati da Italia Viva al ddl Zan suonano come undi affossare la legge. Pensare infatti di eliminare i termini ‘orientamento sessuale’ e ‘identità di genere’ e tornare alla definizione di omofobia e transfobia rischierebbe di farci compiere un altro passo indietro, come già accaduto in passato. Negli anni scorsi infatti i disegni di legge per il contrasto all’omotransfobia si fermarono proprio perché le espressioni usate per identificare il movente d’odio, quindi omofobia e transfobia, non vennero ritenute abbastanza precise per garantire la determinatezza del precetto penale, come peraltro ha ricordato recentemente anche il ...

petergomezblog : Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana… - MonicaCirinna : Ottima ricostruzione di @Dario_Accolla per @gaypostit sulle reazioni alle modifiche al #DdlZan proposte da… - SirDistruggere : I renziani ora vogliono togliere l'identità di genere dal DDL Zan, anche se questo significherà far sprofondare la… - cesarebrogi1 : Ddl Zan, i parlamentari M5S contro gli emendamenti renziani: 'Iv affossa la legge e dà sponda alla destra'… - crialicata : RT @HuffPostItalia: Se Italia Viva ha ammazzato il ddl Zan -