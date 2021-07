Covid | in Liguria il totale dei positivi sotto quota mille

Advertising

VACCINAZIONI ANTI COVID LIGURIA - 4 LUGLIO 2021 Vaccini somministrati: 1.376.086 Ciclo completo: 493.330 Solo prima d… Covid Liguria, il numero dei positivi scende sotto quota mille

Alla richiesta si è associato anche Giovanni Toti, presidente della. 'Mentre l'Europa balla ... I dati delormai consentirebbero di ripartire in sicurezza con il Green Pass e questo ...Per la prima volta dopo mesi il numero dei positivi alinscende sotto quota mille: in tutta la regione sono 969 le persone infettate. Sono 343 meno di ieri e sono così distribuite: 48 in provincia di Imperia, 99 in provincia di Savona, 579 ...Un maxi rave ha travolto Tavolaia, frazione del comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa fra Pontedera ed Empoli. Il mega raduno, iniziato la notte di sabato 3 luglio 2021 ...Genova, 4 luglio 2021 - Per la prima volta dopo mesi il numero dei positivi al Covid in Liguria scende sotto quota mille: in tutta la regione sono 969 le persone infettate. Sono 343 meno di ieri e son ...