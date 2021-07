Covid: in Campania 110 positivi, nessun decesso (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 110, nelle ultime 24 ore, i casi positivi in Campania su 5.735 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di contagio era pari al 2.19%, oggi scende al 1,91%. Anche oggi, secondo i dati dell'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 110, nelle ultime 24 ore, i casiinsu 5.735 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di contagio era pari al 2.19%, oggi scende al 1,91%. Anche oggi, secondo i dati dell'...

Advertising

SoresaSpa : In Campania oggi è il secondo giorno senza vittime per Covid. È una notizia ottima ?? Continuiamo a tenere la guard… - Telespazio1 : Campania, Covid: il Bollettino del 4 luglio 2021 - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, 110 positivi, nessun decesso LEGGI LA NEWS: - glooit : Covid Campania, 110 nuovi contagi e nessun morto: bollettino di domenica 4 luglio leggi su Gloo… - armandocesaro : In Campania per il secondo giorno consecutivo ci sono zero morti per Covid. È un record positivo. I vaccini stanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Covid. 808 positivi, 12 decessi. 141.640 i tamponi, tasso di positività 0,57% Sul fronte delle regioni la Lombardia è prima per nuovi casi (131), seguita da Campania (110) e ... Mirabelli (PD) boccia come 'irricevibile' proposta Renzi su identità di genere Altre News Covid. 808 ...

Covid: in Campania 110 positivi, nessun decesso Anche oggi, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nessun decesso. Negli ospedali resta invariato a 19 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, in leggero aumento ...

Covid Campania, il bollettino: 110 nuovi contagi su 5.735 tamponi molecolari. Diretta Sky Tg24 Covid Campania, 4 luglio: 110 positivi, nessun decesso. Indice di contagio all'1,91% Preoccupa la variante Delta, in Italia un caso su quattri riguarda la mutazione. Alto il rischio che si possano creare focolai tra i giovani ...

Covid-19 in Sicilia: 102 nuovi casi e 2 vittime Sono 102 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 6.397 tamponi processati, con una incidenza che sale a 1,6%, ieri era 1,5%. La Regione resta oggi al terzo posto ...

Sul fronte delle regioni la Lombardia è prima per nuovi casi (131), seguita da(110) e ... Mirabelli (PD) boccia come 'irricevibile' proposta Renzi su identità di genere Altre News. 808 ...Anche oggi, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nessun decesso. Negli ospedali resta invariato a 19 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, in leggero aumento ...Preoccupa la variante Delta, in Italia un caso su quattri riguarda la mutazione. Alto il rischio che si possano creare focolai tra i giovani ...Sono 102 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 6.397 tamponi processati, con una incidenza che sale a 1,6%, ieri era 1,5%. La Regione resta oggi al terzo posto ...