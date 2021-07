Covid | in Campania 110 positivi | nessun decesso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

... e 1.364 ricoverati in reparti( - 30 rispetto a ieri). Sopra quota 100 nuovi contagi a livello regionale questo 4 luglio solo Lombardia (+131, con 25mila tamponi),(+110, 5mila ...Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da in, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 110 positivi su 5.735 tamponi molecolari esaminati, 29 in meno di ieri con 604 tamponi processati in meno. ...22/06/2021 - A seguito delle attività settimanali di sequenziamento previste da piano di sorveglianza genomico della Regione Campania, condotto da Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ...Nel frattempo, non ci sono ricoverati per coronavirus nel Sannio presso l’Ospedale di Benevento, dopo le dimissioni dell’ultimo paziente. L’unità di crisi ha comunicato non sono stati registrati morti ...