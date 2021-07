Bombe a Idlib | sei bambini uccisi dall' artiglieria di Assad

(Di domenica 4 luglio 2021) Le barbarie continuano ormai da anni in una Siria ormai martoriataa distruzione ea guerra. L'Unicef conferma che almeno seisono statiieri in diversi attacchi su tre villaggi ...

L'Unicef conferma che almeno sei bambini sono stati uccisi ieri in diversi attacchi su tre villaggi nel nord - ovest della Siria, nella zona di Jabal Al - Zawiyah, a sud di, nei tre villaggi di ......non trasformare in vittoria quella che invece è stata solo una strage di decine di soldati a, ... 'Avrei preferito morire nel mio Paese, sotto le, invece di morire tutti i giorni in questo ...Attaccati i villaggi di Iblin, Balshoun e Balyoun. Dei sei bambini, tre erano fratelli e sorelle, uccisi con i loro genitori mentre dormivano in casa.Era il 2011 quando il popolo siriano, nell’ampio respiro della così detta primavera araba, manifesta in maniera pacifica la volontà di essere libero dalla dittatura di Bashar al-Assad. La repressione ...