The Elder Scrolls 4: Oblivion, grazie all’Unreal Engine 5 sembra un gioco next-gen – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 3 luglio 2021) Un utente ha utilizzato una versione preliminare dell’Unreal Engine 5 per ricreare la Città Imperiale di The Elder Scrolls 4: Oblivion e il risultato è next-gen.. Oblivion è senza dubbio uno dei capitoli più amati della serie di The Elder Scrolls. Nonostante questo il gioco di Bethesda comincia a mostrare chiaramente il peso degli anni, soprattutto se confrontato con le ultime produzioni dei grandi studi di sviluppo. È bastato, però, un singolo programmatore per ricostruire in maniera dettagliata la Città Imperiale di The ... Leggi su helpmetech (Di sabato 3 luglio 2021) Un utente ha utilizzato una versione preliminare dell’Unreal5 per ricreare la Città Imperiale di The4:e il risultato è-gen..è senza dubbio uno dei capitoli più amati della serie di The. Nonostante questo ildi Bethesda comincia a mostrare chiaramente il peso degli anni, soprattutto se confrontato con le ultime produzioni dei grandi studi di sviluppo. È bastato, però, un singolo programmatore per ricostruire in maniera dettagliata la Città Imperiale di The ...

Ultime Notizie dalla rete : The Elder Oblivion ricreato in Unreal Engine 5 è vera next - gen Unreal Engine 5 ha tutte le carte in regola per condurre i giocatori nella vera next - gen, e l'utilizzo della versione in early access applicata a The Elder Scrolls IV Oblivion non fa che testimoniarlo ancora una volta. Il nuovo engine della software house di Fortnite sarà valorizzato da una lunga serie di feature, mostrate dalla stessa Epic ...

