Sui licenziamenti l’avviso comune non garantisce di per sé il blocco (Di sabato 3 luglio 2021) Non credo ai miracoli. Eppure sembrerebbe che Draghi ne abbia compiuto uno, a giudicare dalla pletora di lodi che gli cascano sul capo, provenienti da parti che dovrebbero essere opposte, almeno sul tema dei licenziamenti, che per gli uni, i padroni, sono l’implementazione più potente del loro potere di comando, per gli altri, i lavoratori, una questione di sopravvivenza. Specialmente dentro una crisi che li ha decimati e impoveriti. In realtà ci si dovrebbe porre seriamente la domanda su chi è uscito vincente da quelle sette righe e mezzo che costituiscono l’avviso comune firmato da governo e sindacati, con l’intervento determinante ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 luglio 2021) Non credo ai miracoli. Eppure sembrerebbe che Draghi ne abbia compiuto uno, a giudicare dalla pletora di lodi che gli cascano sul capo, provenienti da parti che dovrebbero essere opposte, almeno sul tema dei, che per gli uni, i padroni, sono l’implementazione più potente del loro potere di comando, per gli altri, i lavoratori, una questione di sopravvivenza. Specialmente dentro una crisi che li ha decimati e impoveriti. In realtà ci si dovrebbe porre seriamente la domanda su chi è uscito vincente da quelle sette righe e mezzo che costituisconofirmato da governo e sindacati, con l’intervento determinante ...

Advertising

fattoquotidiano : SERGIO COFFERATI 'La cifra dell’esecutivo? Non certo progressista: non è un piccolo problema…' [L'intervista di… - ilfoglio_it : La cabina di regia boccia la misura cara al BisConte: cashback fermo per sei mesi dal primo luglio. Il fronte rosso… - NicolaPorro : Ecco cosa sta per succedere sui licenziamenti: iniquità aggiunta all’inutilità... ?? - HuffPostItalia : Sui licenziamenti l’avviso comune non garantisce di per sé il blocco - Viv_Dany : RT @fattoquotidiano: Sul #FattoQuotidiano di oggi, @cdifoggia intervista l'ex segretario della Cgil, Sergio Cofferati:'Premier e sindacati:… -