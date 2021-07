Repubblica Ceca Danimarca Live 1 - 2: ancora a segno Patrik Schick che riapre il match a inizio secondo tempo (Di sabato 3 luglio 2021) La cronaca del secondo tempo 49' Gol Repubblica Ceca: non si fa abbattere però Patrik Schick che trova il 5° gol ad Euro 2021 e riporta la propria squadra in partita. Cross dalla destra di Coufal che ... Leggi su globalist (Di sabato 3 luglio 2021) La cronaca del49' Gol: non si fa abbattere peròche trova il 5° gol ad Euro 2021 e riporta la propria squadra in partita. Cross dalla destra di Coufal che ...

Advertising

OptaPaolo : 5 - L'Italia ha vinto cinque partite consecutive agli Europei per la prima volta nella sua storia; nessuna squadra… - sportface2016 : #RepubblicaCecaDanimarca, il regolamento: ecco cosa succede in caso di pareggio - SkyTG24 : Euro 2020, oggi gli altri quarti: Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. DIRETTA - sportface2016 : #EURO2020 #Danimarca in semifinale dopo 29 anni, Repubblica Ceca sconfitta 2-1. Sotto l'arco di Wembley si attend… - _helldonn_ : Mi dispiace molto per la Repubblica Ceca ma son comunque contento per la Danimarca -