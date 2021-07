Il delitto di Pasqualina Labarbuta | un giallo ancora aperto

Leggi su ck12

(Di sabato 3 luglio 2021) Ildi, sarà l’argomento di Detectives il programma di Giuseppe Rinaldi in onda su Rai2, in collaborazione con la Polizia di Stato. Ildi, verrà analizzato in Detectives il programma in collaborazione con la Polizia di Stato (Foto dal web)La trasmissione d’approfondimento giornalistico è realizzata con la collaborazione della Polizia di Stato, metterà al centro del racconto soprattutto gli investigatori i quali hanno seguito i casi più controversi di cronaca nera. Tutti i documenti reali dell’indagine verranno ...