Governo: Berlusconi, 'da Draghi massime garanzie di autorevolezza' (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Sinceramente non mi ha mai troppo appassionato la contrapposizione tecnici-politici. Il Paese ha bisogno di competenze al massimo livello e il presidente Draghi per il suo stesso curriculum dà le massime garanzie di autorevolezza. Non per caso, del resto, sono stato proprio io, da presidente del Consiglio, a volerlo alla guida di Bankitalia e poi a imporlo in Europa alla guida della Bce. Ma le competenze non sono mai neutre e la distinzione fra tecnici e politici ha un valore relativo”. Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista che sarà pubblicata sul numero di luglio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Sinceramente non mi ha mai troppo appassionato la contrapposizione tecnici-politici. Il Paese ha bisogno di competenze al massimo livello e il presidenteper il suo stesso curriculum dà ledi. Non per caso, del resto, sono stato proprio io, da presidente del Consiglio, a volerlo alla guida di Bankitalia e poi a imporlo in Europa alla guida della Bce. Ma le competenze non sono mai neutre e la distinzione fra tecnici e politici ha un valore relativo”. Lo afferma Silvioin un'intervista che sarà pubblicata sul numero di luglio di ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie all’aiuto di Diego Della Valle e a una scelta del governo Berlusconi del 2011, il Colosseo torna a nuova vit… - berlusconi : Ai valori del PPE non rinunceremo mai. Per coerenza e credibilità del futuro centro-destra di governo. Del resto, i… - berlusconi : Congratulazioni a @lesRepublicains, colleghi e amici del Ppe, per lo straordinario risultato. I cittadini in Franci… - mendeiev : @TuvoReal @OrtigiaP @AlfonsoBonafede @matteosalvinimi @borghi_claudio @LykanLA @valy_s @maryfagi @Leonard13___… - DirettaSicilia : Governo, Berlusconi “Deve finire il suo compito fino al 2023”, -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Berlusconi Berlusconi: Draghi? Auspico tecnici continuino a dare contributo Lo dichiara il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista che sarà pubblicata sul ...è che figure di alto livello professionale continuino a dare il proprio contributo al governo della ...

La rivoluzione silenziosa di Draghi e la sfida dell'innovazione politica ... il primo effetto è il ritorno al sogno stabilizzatore di una Cdu italiana tra quelle forze dello schieramento che sono a sostegno del governo. Un progetto rilanciato dal vecchio leader Berlusconi e ...

Governo, Berlusconi: "Deve finire il suo compito" Adnkronos Fisco: Giacomoni (FI), orgogliosi di aver fatto comprendere a sinistra necessità di ridurre le tasse “Negli ultimi 20 anni, solo nel 2005, durante il governo Berlusconi, la pressione fiscale nel nostro Paese e scesa sotto il 40 per cento: ora vogliamo continuare a farla scendere, con l'obiettivo di ...

Governo, Berlusconi “Deve finire il suo compito fino al 2023” ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo ha un compito fondamentale, quello di far uscire il Paese dalla peggiore crisi del dopoguerra. Lo abbiamo voluto per questo, sono stato io il primo a chiederlo, come sol ...

Lo dichiara il leader di Forza Italia, Silvio, in un'intervista che sarà pubblicata sul ...è che figure di alto livello professionale continuino a dare il proprio contributo aldella ...... il primo effetto è il ritorno al sogno stabilizzatore di una Cdu italiana tra quelle forze dello schieramento che sono a sostegno del. Un progetto rilanciato dal vecchio leadere ...“Negli ultimi 20 anni, solo nel 2005, durante il governo Berlusconi, la pressione fiscale nel nostro Paese e scesa sotto il 40 per cento: ora vogliamo continuare a farla scendere, con l'obiettivo di ...ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo ha un compito fondamentale, quello di far uscire il Paese dalla peggiore crisi del dopoguerra. Lo abbiamo voluto per questo, sono stato io il primo a chiederlo, come sol ...