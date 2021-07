Ferragnez, una vacanza da paperoni: il prezzo per una notte in hotel è da capogiro (Di sabato 3 luglio 2021) Ecco come Chiara Ferragni e Fedez si rilassano. È un sogno a occhi aperti e, di certo,non si può dire che abbiano badato a spese. Chiara Ferragni e Fedez sono… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 3 luglio 2021) Ecco come Chiara Ferragni e Fedez si rilassano. È un sogno a occhi aperti e, di certo,non si può dire che abbiano badato a spese. Chiara Ferragni e Fedez sono… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SpockEva : Ma se non ho mai pubblicato una fancam sui ferragnez non posso considerarmi una true fan vero? - emmazzurra1 : @iosonoestanca Pur leggendo da mesi sono intervenuta pochissimo, sono più una tipa da IG che da Twitter,ultimamente… - chiara19148980 : @stanchissima2 Ma questa è una fan dei ferragnez e haters dei nostri - Lupomezzosangue : @biabon @PaMeLa8681 Ma infatti. È questo che non capisco. Tra il modello Ferragnez e il nula cosmico ci sono le vie… - chiara19148980 : @riverflow_11 Amo questa è una pazza sa solo parlare dei ferragnez HAHAHHA guarda il profilo -