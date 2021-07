El Shaarawy indagato per lesioni: la denuncia viene da un ladro (Di sabato 3 luglio 2021) Stephan pluripregiudicato. La ricostruzione dei fatti nel dettaglio. El Shaarawy (Getty Images)Stephan El Shaarawy finisce nel registro degli indagati in un’inchiesta condotta dalla Procura di Roma. L’accusa è quella di lesioni, in riferimento ad un episodio che risale al pomeriggio del 12 febbraio scorso. L’attaccante giallorosso si trovava nella Capitale, in zona Eur a casa di Alessio Cerci (ex Torino, tesserato dell’Arezzo nell’ultima stagione). Dopo essersi svagati con la PlayStation, il Faraone ha notato guardando fuori dalla finestra qualcosa di strano. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! La sua ... Leggi su vesuvius (Di sabato 3 luglio 2021) Stephan pluripregiudicato. La ricostruzione dei fatti nel dettaglio. El(Getty Images)Stephan Elfinisce nel registro degli indagati in un’inchiesta condotta dalla Procura di Roma. L’accusa è quella di, in riferimento ad un episodio che risale al pomeriggio del 12 febbraio scorso. L’attaccante giallorosso si trovava nella Capitale, in zona Eur a casa di Alessio Cerci (ex Torino, tesserato dell’Arezzo nell’ultima stagione). Dopo essersi svagati con la PlayStation, il Faraone ha notato guardando fuori dalla finestra qualcosa di strano. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! La sua ...

