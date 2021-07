DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: risultati e classifica FP3 in tempo reale (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Austria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Spielberg, i piloti dovranno spingere al massimo per comprendere al meglio il limite della monoposto in vista delle qualifiche. La Red Bull, reduce dal trionfo dell’ultima corsa con l’olandese Max Verstappen, vorrà approfittare della situazione e sfruttare il vantaggio tecnico evidenziato nel corso ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la FP3 e le qualifiche in tv – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alladelle prove libere 3 del GP d’, round del Mondialedi F1. Sul circuito di Spielberg, i piloti dovranno spingere al massimo per comprendere al meglio il limite della monoposto in vista delle qualifiche. La Red Bull, reduce dal trionfo dell’ultima corsa con l’olandese Max Verstappen, vorrà approfittare della situazione e sfruttare il vantaggio tecnico evidenziato nel corso ...

