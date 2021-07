Campania, matrimonio si trasforma in tragedia: Danilo muore davanti agli occhi dei presenti (Di sabato 3 luglio 2021) matrimonio si trasforma in tragedia, Danilo muore a 22 anni. Doveva essere una giornata di festa ma poco dopo la mezzanotte quando il giovane si è accasciato a terra per un malore il tutto si è trasformato in un incubo. tragedia al matrimonio Danilo D’Argenio, 22 anni di Avellino era uno degli invitati di un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 luglio 2021)siina 22 anni. Doveva essere una giornata di festa ma poco dopo la mezzanotte quando il giovane si è accasciato a terra per un malore il tutto si èto in un incubo.alD’Argenio, 22 anni di Avellino era uno degli invitati di un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

