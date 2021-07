Caldo record in Canada: 719 morti e oltre 130 maxi incendi (Di sabato 3 luglio 2021) La capo medico legale della British Columbia, Lisa Lapointe, ha affermato che nella provincia del Canada occidentale si contano 719 morti improvvise e inaspettate durante questa settimana di Caldo record che ha colpito il Paese affermato. Una cifra senza precedenti, ha aggiunto, spiegando che è di tre volte superiore alla media di decessi in questo periodo, si legge sul Toronto Star.Lapointe ha quindi specificato che le estreme condizioni meteorologiche sono considerate un fattore determinante nell’aumento dei morti e che la cifra è destinata a crescere. Un bilancio agghiacciante. Ad aggravare la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 luglio 2021) La capo medico legale della British Columbia, Lisa Lapointe, ha affermato che nella provincia deloccidentale si contano 719improvvise e inaspettate durante questa settimana diche ha colpito il Paese affermato. Una cifra senza precedenti, ha aggiunto, spiegando che è di tre volte superiore alla media di decessi in questo periodo, si legge sul Toronto Star.Lapointe ha quindi specificato che le estreme condizioni meteorologiche sono considerate un fattore determinante nell’aumento deie che la cifra è destinata a crescere. Un bilancio agghiacciante. Ad aggravare la ...

