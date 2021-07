(Di venerdì 2 luglio 2021) Il nuovo sistema operativo11, avrà dei requisiti hardware più stringenti rispetto alla versione 10, vediamo cosa succede I nuovi requisiti hardware necessari per poter eseguire correttamente il nuovo sistema operativo della multinazionale di Redmond,11, hanno fatto davvero scalpore. Tante le lamentele e le polemiche, anche perché l’App dedicata per la determinazione della compatibilità con il nuovo sistema operativo ha dato diversi problemi. Adesso che finalmente è possibile scaricare la prima build di anteprima,fa sapere che consentirà anche ad alcuni chip più vecchi di provarlo. ...

Agenzia_Ansa : Microsoft lancia #Windows11 dopo mesi di indiscrezioni. Si aggiorna gratis entro l'anno. Nuovo menu Start, incorpor… - GizChinait : #ONEPLUS 6T e #XIAOMI Mi 8 si aggiornano... a Windows 11?! #MICROSOFT #OnePlus6T #Windows11 #XiaomiMi8… - infoitscienza : Windows 11, il nuovo Microsoft Store sarà ancora più importante - tuttoteKit : Windows 11: #Microsoft consente ai processori meno recenti di testarlo #Windows11 #tuttotek - PlanetR7_ : Windows 11 ha un nuovo colore per la schermata della morte -

Ultime Notizie dalla rete : Windows Microsoft

Con il lancio di11ha voluto rendere gli aggiornamenti più semplici e veloci. Secondo i tecnici dell'azienda di Redmond gli aggiornamenti sarebbero fino al 40% più leggeri. ...I colleghi di The Verge hanno appreso checon11 passerà alla Black Screen of Death . Si tratta di un cambiamento per certi versi storici, dal momento che la BSOD era stata ...Il Microsoft Store di Windows 11 diventerà un’unica destinazione per tutto e le nuove regole dello store di applicazioni consentiranno inoltre agli sviluppatori di pubblicare le proprie estensioni Chr ...Il nuovo sistema operativo Microsoft, Windows 11, avrà dei requisiti hardware più stringenti rispetto alla versione 10, vediamo cosa succede.