Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 luglio 2021)DEL 2 LUGLIOORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA A1NAPOLI DOVE SONO PRESENTTI LUGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL NODO A1 A24 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E IL NODO CON LA A24TERAMO E PIU AVANTI TRA CASILINA E VIA APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...