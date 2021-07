(Di venerdì 2 luglio 2021)dailynews radiogiornale venerdì 2 luglio pomeriggio dalla redazione di cofano Giuliano Ferrigno delle dosi sono assolutamente sufficienti per mantenere il ritmo di 500.000 somministrazioni al giorno che ci porteranno a fine settembre a raggiungere il traguardo del 80% degli italiani vaccinati straordinario il Generale Francesco figliuolo a margine della sua visita all’Isola del Giglio per la conclusione della campagna di vaccinazione di massa per le isole minori covid 3 Non ti mettere il ministro della Salute Roberto Speranza è venuta l’iniziativa Ripartiamo In occasione della giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città o di un venerdì particolare ...

Advertising

fanpage : Arrivano le prime sospensioni. - fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - fanpage : #Variantedelta, la cancelliera Merkel non è ottimista - corgiallorosso : #Mourinho, sciarpa giallorossa e saluto ai 500 tifosi della Roma presenti a Ciampino (VIDEO)… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 02-07-2021 ore 15:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Ancora 679 morti in Russia contagiati da Covid - 19 . È un nuovo record del Paese. Lo riporta l'ultimo bollettino diffuso dal centro di crisi anti - coronavirus. Ieri erano stati 672 i decess i ...Segnalata all'inizio del 2021 in California, in maggio la variante Epsilon era diffusa in altri 34 Paesi e secondo la banda dati Gisaid relativi allequattro settimane è ormai presente in 44 ...Dopo la variante Delta, ormai diffusa in un centinaio di Paesi, la Epsilon si presenta con un bagaglio di mutazioni che l'ha fatta entrare nel gruppo delle varianti del virus SarsCoV2 che ...Quando lo Sporting cedette Joao Mario all'Inter nel 2016 aggiunse una clausola per cui il giocatore non poteva tornare in Portogallo. La situazione ...