Trenta… denari, rinnega i 5 Stelle a cui deve tutto. L’ex ministra della Difesa per caso entra in Idv e spara sui grillini (Di venerdì 2 luglio 2021) Trenta chi? Prima del 2018, quando venne scelta dal Movimento 5 Stelle come ministro della Difesa, ben pochi sapevano chi fosse Elisabetta Trenta. Insegnava alla Link University e venne indicata ai 5 Stelle da Vincenzo Scotti, presidente di quell’Università. I pentastellati cercavano una donna per il dicastero che nella precedente legislatura era stato retto dalla dem Roberta Pinotti. Prima di quel momento fuori da Velletri, nei Castelli Romani, lady Elisabetta era una sconosciuta. Ma la memoria è corta e in politica spesso lo è ancor di più. Ecco dunque che ieri, annunciando il suo ingresso nella nuova Italia dei Valori, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) Trenta chi? Prima del 2018, quando venne scelta dal Movimento 5come ministro, ben pochi sapevano chi fosse Elisabetta Trenta. Insegnava alla Link University e venne indicata ai 5da Vincenzo Scotti, presidente di quell’Università. I pentastellati cercavano una donna per il dicastero che nella precedente legislatura era stato retto dalla dem Roberta Pinotti. Prima di quel momento fuori da Velletri, nei Castelli Romani, lady Elisabetta era una sconosciuta. Ma la memoria è corta e in politica spesso lo è ancor di più. Ecco dunque che ieri, annunciando il suo ingresso nella nuova Italia dei Valori, ...

