Svizzera, Dzemaili: "Mancava l'ultimo tassello, ora non ci poniamo limiti" (Di venerdì 2 luglio 2021) Blerim Dzemaili, ex centrocampista della Svizzera, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha esaltato il camino della sua nazionale, che oggi affronta la Spagna nei quarti di finale, a Euro 2020. 'Da anni si vede la qualità di questo gruppo. Negli ultimi tornei siamo ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 2 luglio 2021) Blerim, ex centrocampista della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha esaltato il camino della sua nazionale, che oggi affronta la Spagna nei quarti di finale, a Euro 2020. 'Da anni si vede la qualità di questo gruppo. Negli ultimi tornei siamo ...

Advertising

STnews365 : Svizzera, Dzemaili: 'Mancava l’ultimo tassello, ora non ci poniamo limiti'. 'L'Italia di Mancini è la squadra più f… - zazoomblog : Svizzera Dzemaili: «Mancava l’ultimo tassello ora non ci poniamo limiti» - #Svizzera #Dzemaili: #«Mancava - AleAuz86 : Io non dimentico che avevamo il centrocampo della nazionale Svizzera Behrami Inler Dzemaili. Quindi si tifo Svizzera. -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera Dzemaili Svizzera, Dzemaili: "Mancava l'ultimo tassello, ora non ci poniamo limiti" Blerim Dzemaili, ex centrocampista della Svizzera, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha esaltato il camino della sua nazionale, che oggi affronta la Spagna nei quarti di finale, a Euro 2020. 'Da ...

Lichtsteiner: 'Avrei voluto finire con gli Europei. L'Italia?' Di sicuro Behrami e Dzemaili mancano anche perché hanno giocato per anni su livelli altissimi. ... Senza di loro c'è meno esperienza, adesso la Svizzera è un po' più giovane, ha qualità, voglia ed ...

Svizzera, Dzemaili: "Mancava l’ultimo tassello, ora non ci poniamo limiti" Virgilio Sport Svizzera, Dzemaili: «Mancava l’ultimo tassello, ora non ci poniamo limiti» Blerim Dzemaili ha esaltato il cammino della Svizzera a Euro 2020 Blerim Dzemaili, ex centrocampista svizzera, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha esaltato il camino della Svizzera, che ogg ...

Zurigo, nuovo infortunio per Blerim Dzemaili Lo Zurigo dovrà fare a meno per diverse settimane di Blerim Dzemaili e Salim Khelifi. Entrambi probabilmente dovranno saltare l'inizio della stagione, previsto a fine luglio a Cornaredo contro il Luga ...

Blerim, ex centrocampista della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha esaltato il camino della sua nazionale, che oggi affronta la Spagna nei quarti di finale, a Euro 2020. 'Da ...Di sicuro Behrami emancano anche perché hanno giocato per anni su livelli altissimi. ... Senza di loro c'è meno esperienza, adesso laè un po' più giovane, ha qualità, voglia ed ...Blerim Dzemaili ha esaltato il cammino della Svizzera a Euro 2020 Blerim Dzemaili, ex centrocampista svizzera, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha esaltato il camino della Svizzera, che ogg ...Lo Zurigo dovrà fare a meno per diverse settimane di Blerim Dzemaili e Salim Khelifi. Entrambi probabilmente dovranno saltare l'inizio della stagione, previsto a fine luglio a Cornaredo contro il Luga ...