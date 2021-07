Spagna, Luis Enrique: “Abbiamo sofferto molto, meritiamo di essere in semifinale” (Di venerdì 2 luglio 2021) Luis Enrique, CT della Spagna, ha commentato così la vittoria dei suoi ed il conseguente raggiungimento della semifinale: “Ho detto sin dall’inizio che eravamo una delle otto squadre migliori, senza esagerare. Ora siamo tra i migliori quattro. La partita? Abbiamo sofferto molto, sapevamo che non sarebbe stato facile. Siamo stati fortunati ad andare in vantaggio con il gol di Jordi Alba, ma loro poi hanno pareggiato. L’espulsione ha cambiato tutto. Se meritiamo la semifinale? Assolutamente sì. Soltanto nella seconda gara non ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021), CT della, ha commentato così la vittoria dei suoi ed il conseguente raggiungimento della: “Ho detto sin dall’inizio che eravamo una delle otto squadre migliori, senza esagerare. Ora siamo tra i migliori quattro. La partita?, sapevamo che non sarebbe stato facile. Siamo stati fortunati ad andare in vantaggio con il gol di Jordi Alba, ma loro poi hanno pareggiato. L’espulsione ha cambiato tutto. Sela? Assolutamente sì. Soltanto nella seconda gara non ...

