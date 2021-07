Scuola, a settembre vogliamo davvero ripetere gli errori di un anno fa? (Di venerdì 2 luglio 2021) Lettera aperta del comitato “A Scuola!” alle istituzioni A meno di tre mesi dall’inizio del nuovo anno scolastico, giungono notizie contradditorie e preoccupanti sulla ripartenza delle lezioni. Da una parte il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, propone il ritiro dell’obbligo di indossare la mascherina in classe, in nome di un necessario ritorno alla normalità garantito dai vaccini. Dall’altra il prefetto di Milano, Renato Saccone, esorta i sindaci a reperire eventuali spazi aggiuntivi per quelle scuole che non potranno garantire il metro di distanza. Ci paiono due indicazioni di segno opposto, che tradiscono – ancora una volta – la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Lettera aperta del comitato “A!” alle istituzioni A meno di tre mesi dall’inizio del nuovoscolastico, giungono notizie contradditorie e preoccupanti sulla ripartenza delle lezioni. Da una parte il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, propone il ritiro dell’obbligo di indossare la mascherina in classe, in nome di un necessario ritorno alla normalità garantito dai vaccini. Dall’altra il prefetto di Milano, Renato Saccone, esorta i sindaci a reperire eventuali spazi aggiuntivi per quelle scuole che non potrgarantire il metro di distanza. Ci paiono due indicazioni di segno opposto, che tradiscono – ancora una volta – la ...

