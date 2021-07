Scontro Conte-Grillo, l’ex premier accetta l’invito dei deputati: “Pronto a mostrare lo statuto” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Se ho un invito volentieri. Ci mancherebbe, sono sempre a disposizione dei parlamentari”: così uscendo dalla sua abitazione Giuseppe Conte risponde a chi gli chiede se presenterà lo statuto M5s ai parlamentari. Intanto non c’è ancora aria di preparativi per un voto su Rousseu che porti alla scelta di quel Comitato direttivo di M5s che manderebbe in soffitta la figura del capo politico. E così a 24 ore dall’aut aut di Beppe Grillo a Vito Crimi non si sono registrate intenzioni di seguire le indicazioni del Garante. Anzi, nel pomeriggio Vito Crimi ha risposto all’ultimatum lanciato da Beppe Grillo che ha chiesto di poter ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) “Se ho un invito volentieri. Ci mancherebbe, sono sempre a disposizione dei parlamentari”: così uscendo dalla sua abitazione Giusepperisponde a chi gli chiede se presenterà loM5s ai parlamentari. Intanto non c’è ancora aria di preparativi per un voto su Rousseu che porti alla scelta di quel Comitato direttivo di M5s che manderebbe in soffitta la figura del capo politico. E così a 24 ore dall’aut aut di Beppea Vito Crimi non si sono registrate intenzioni di seguire le indicazioni del Garante. Anzi, nel pomeriggio Vito Crimi ha risposto all’ultimatum lanciato da Beppeche ha chiesto di poter ...

