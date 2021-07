Rt in calo ma è allarme varianti: Delta e pure Kappa Vaccini: per Ema bastano 2 dosi, Figliuolo pensa alla 3ª (Di venerdì 2 luglio 2021) In leggero calo l'indice Rt in Italia, sceso allo 0,63 contro lo 0,69 della scorsa settimana. E' quanto emerge dalle valutazioni della Cabina di Regia per il monitoraggio settimanale dell'epidemia Covid, riunita questa mattina. Ancora in calo anche l'incidenza, scesa da 11 casi settimanali per centomila abitanti a 9 casi per centomila. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 luglio 2021) In leggerol'indice Rt in Italia, sceso allo 0,63 contro lo 0,69 della scorsa settimana. E' quanto emerge dalle valutazioni della Cabina di Regia per il monitoraggio settimanale dell'epidemia Covid, riunita questa mattina. Ancora inanche l'incidenza, scesa da 11 casi settimanali per centomila abitanti a 9 casi per centomila. Segui su affaritaliani.it

