Reggio Calabria, protesta senza quartiere! Barricate di spazzatura anche in via Ciccarello: le macchine restano bloccate [GALLERY] (Di sabato 3 luglio 2021) Barricate di spazzatura in via Ciccarello, diramazione quarta, alla discesa di via Modena: una lunga fila di sacchetti ammassati impedisce il transito delle macchine La situazione spazzatura a Reggio Calabria era diventata già ingestibile da tempo, adesso è diventata invivibile. L’esasperazione dei cittadini sta toccando vette mai raggiunte fin qui, al punto che dalle proteste a parole si è passati ai fatti. Alcuni giorni fa avevamo segnalato la muraglia di spazzatura che ostacolava la viabilità del Viale Calabria, chiaro segno di ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021)diin via, diramazione quarta, alla discesa di via Modena: una lunga fila di sacchetti ammassati impedisce il transito delleLa situazioneera diventata già ingestibile da tempo, adesso è diventata invivibile. L’esasperazione dei cittadini sta toccando vette mai raggiunte fin qui, al punto che dalle proteste a parole si è passati ai fatti. Alcuni giorni fa avevamo segnalato la muraglia diche ostacolava la viabilità del Viale, chiaro segno di ...

