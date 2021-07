Perché i Qr code sono la nuova sfida della cybersecurity (Di venerdì 2 luglio 2021) Green Pass, menù dei locali, biglietti da visita, certificati di vaccinazione. Oggi sempre di più persone utilizzano i Qr code per accedere rapidamente a informazioni facilmente raggiungibili grazie a un collegamento internet. Questa ritrovata popolarità dello strumento, però, potrebbe renderlo il nuovo vettore d’attacco preferito da hacker e cybercriminali. L’allerta arriva, tra gli altri, da Innovery, una multinazionale italiana specializzata in cybersecurity che, analizzando l’evoluzione deli attacchi phishing, ha individuato in questo codice quadrato una possibile arma nelle mani dei criminali informatici. Secondo i dati dell’Osservatorio ... Leggi su wired (Di venerdì 2 luglio 2021) Green Pass, menù dei locali, biglietti da visita, certificati di vaccinazione. Oggi sempre di più persone utilizzano i Qrper accedere rapidamente a informazioni facilmente raggiungibili grazie a un collegamento internet. Questa ritrovata popolarità dello strumento, però, potrebbe renderlo il nuovo vettore d’attacco preferito da hacker e cybercriminali. L’allerta arriva, tra gli altri, da Innovery, una multinazionale italiana specializzata inche, analizzando l’evoluzione deli attacchi phishing, ha individuato in questo codice quadrato una possibile arma nelle mani dei criminali informatici. Secondo i dati dell’Osservatorio ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché code Green pass, i tempi al check - in aumentano del 500%: caos e code negli aeroporti ...di lettura - pure in diversi scali italiani come ha potuto constatare il Corriere - oppure perché ... cosa che aumenta i tempi richiesti e le code. Per questo le associazioni chiedono la massima ...

Dalle Rsa alle discoteche, il pass ancora non basta. La linea della Ue: una dose non è sufficiente ...pass come se avessero ricevuto solo la prima dose - quindi insufficiente per spostarsi in Ue - nonostante non possano ricevere il richiamo perché considerati immuni. 3. LE RSA Nonostante il Qr Code ...

Ecco perché si formano le code, provata la storica teoria La Repubblica