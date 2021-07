Pensione integrativa: riscatto laurea o fondo pensione? Così l’assegno diventa più ricco (Di venerdì 2 luglio 2021) Per integrare il proprio assegno pensionistico sarebbe più conveniente riscattare gli anni di laurea, in forma light, e aderire a una forma di previdenza complementare. Una soluzione non per tutte le tasche. Vediamo allora le alternative possibili Leggi su corriere (Di venerdì 2 luglio 2021) Per integrare il proprio assegno pensionistico sarebbe più conveniente riscattare gli anni di, in forma light, e aderire a una forma di previdenza complementare. Una soluzione non per tutte le tasche. Vediamo allora le alternative possibili

Advertising

infoiteconomia : Pensione integrativa: riscatto laurea o fondo pensione? Come aumentare l’assegno - bizcommunityit : Pensione integrativa: riscatto laurea o fondo pensione? Come aumentare l’assegno - Consultique_FO : Dai un'occhiata alle nostre nuove simulazioni previdenziali uscite oggi sul @Corriere #previdenza… - ilpetrux : Una simulazione che fa vedere come cambia la pensione con il riscatto della laurea e come cambia invece con la prev… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Pensione integrativa: riscatto laurea o fondo pensione? Come aumentare l’assegno #economia #italia… -