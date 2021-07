Parenzo – De Gregorio, la coppia che scoppia! Scontro durissimo in studio: è guerra (Di venerdì 2 luglio 2021) In onda può succedere di tutto e la coppia di conduttori ne è stata una prova, ecco cosa è accaduto nella quarta puntata. In onda è arrivato alla quarta puntata ma i problemi sono già arrivati. A quanto pare tra i due conduttori non scorre buon sangue e gli autori dovranno rivedere l’organizzazione del programma prima della prossima volta. David Parenzo e Concita De Gregorio sono i presentatori che ieri sera hanno dato vita ad uno spettacolo senza precedenti. Tra i due è nata una discussione che ha mandato in tilt la serata. In onda: i conduttori sbagliati, il motivo Nel corso della puntata in più di un’occasione Concita De ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) In onda può succedere di tutto e ladi conduttori ne è stata una prova, ecco cosa è accaduto nella quarta puntata. In onda è arrivato alla quarta puntata ma i problemi sono già arrivati. A quanto pare tra i due conduttori non scorre buon sangue e gli autori dovranno rivedere l’organizzazione del programma prima della prossima volta. Davide Concita Desono i presentatori che ieri sera hanno dato vita ad uno spettacolo senza precedenti. Tra i due è nata una discussione che ha mandato in tilt la serata. In onda: i conduttori sbagliati, il motivo Nel corso della puntata in più di un’occasione Concita De ...

Advertising

matteosalvinimi : Fra poco in diretta su LA7 con David Parenzo e Concita De Gregorio. Porto loro i vostri saluti e i vostri bacioni??… - diogene8 : 'Porta rispetto...'. Scontro duro in tv Parenzo-De Gregorio - valeriosaitta1 : Parenzo - de gregorio: u team che trova l'accordo solo quando può scagliarsi contro i nemici del #centrodestra - ilgiornale : Tre stoccate una in fila all'altra a David Parenzo: Concita De Gregorio ha preso in mano il timone di In onda e non… - gilamalfa : Ho visto adesso che dai dati auditel ieri sera 'in onda' con parenzo e de gregorio ha fatto 486.000 spettatori 2, 7… -