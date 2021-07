Panico sulla Napoli-Salerno, rimorchio perde gommone in autostrada (Di venerdì 2 luglio 2021) Momenti di autentico Panico sulla Napoli-Salerno dopo che un mezzo con rimorchio ha perso un gommone in traino. I fatti sono accaduti poco fa nei pressi dell’uscita di San Giorgio a Cremano, in direzione Salerno. gommone in autostrada Sul posto è giunta la Polizia Stradale che sta effettuando accertamenti sulle cause dell’incidente. L’ipotesi più accreditata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 luglio 2021) Momenti di autenticodopo che un mezzo conha perso unin traino. I fatti sono accaduti poco fa nei pressi dell’uscita di San Giorgio a Cremano, in direzioneinSul posto è giunta la Polizia Stradale che sta effettuando accertamenti sulle cause dell’incidente. L’ipotesi più accreditata L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

epiphoned_ : A Montemurro sulla panchina Juve e a Guarino su quella dell'Inter, la Fiorentina risponde ingaggiando Patrizia Pani… - AnnamariaRadano : comunque adesso ve ne parlo perché ieri mi sono quasi fatta venire un attacco di panico per questo (quando si strat… - gIorioushar : RT @bvrbharrys: Comunque per un attimo panico di gelosia perché pensavo che quella sulla coscia fosse la mano di Harry stavo per crepare ht… - bvrbharrys : Comunque per un attimo panico di gelosia perché pensavo che quella sulla coscia fosse la mano di Harry stavo per cr… - Prima_Vera56 : @tripposauro @mauro_big_pingu @00gl1on477 @Marco__Tullio @NC4551 @A_Wubber_one @ADan004 @Romy_kitty1 @anticofuturo… -