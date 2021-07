Omofobia, ragazzina difende un amico: quello che accade dopo è tragico (Di venerdì 2 luglio 2021) Omofobia, un gesto nobile le è costata una violenta aggressione: per difendere l’amico gay viene assalita dal branco. Omofobia (AdobeStock)Succede anche questo, in un Italia martoriata da casi di Omofobia violenta. Una ragazza di 14 anni è stata oggetto di violente percosse da un gruppo di persone. Il branco aveva insultato e accerchiato un ragazzino, amico della vittima. La giovane aveva preso le sue difese, ed è stata travolta dalla furia dei minorenni. L’aggressione si configura come l’ennesimo caso di violenza con sfondo omofobico. Ad essere colpite, non sono solo le ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 luglio 2021), un gesto nobile le è costata una violenta aggressione: perre l’gay viene assalita dal branco.(AdobeStock)Succede anche questo, in un Italia martoriata da casi diviolenta. Una ragazza di 14 anni è stata oggetto di violente percosse da un gruppo di persone. Il branco aveva insultato e accerchiato un ragazzino,della vittima. La giovane aveva preso le sue difese, ed è stata travolta dalla furia dei minorenni. L’aggressione si configura come l’ennesimo caso di violenza con sfondo omofobico. Ad essere colpite, non sono solo le ...

Advertising

fabriziottavian : @forever00712 @vfeltri 'L'amore non ha bisogno di leggi' in un paese civile. - lunar_puck : Ragazzina vittima dell'#omofobia, aggredita dal branco per una borsa con l'arcobaleno sopra. @sole24ore allega la m… -