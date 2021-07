Napoli, De Laurentiis: “Sarebbe stupido iniziare stagione con limitazioni Covid” (Di venerdì 2 luglio 2021) “iniziare un nuovo anno con le limitazioni del Covid Sarebbe davvero stupido. I politici non capiscono quanto siano stupidi a non considerarlo”. Così Aurelio De Laurentiis, a margine della conferenza che ha rotto il silenzio stampa del Napoli, nell’intervista rilasciata alla Reuters commenta la possibilità di un inizio di campionato con ancora le limitazioni legate alla pandemia da coronavirus. “Oltre all’apertura ai vaccinati, la seconda possibilità è posticipare l’inizio dei campionati in tutta Europa. Si può iniziare a fine settembre, ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) “un nuovo anno con ledeldavvero. I politici non capiscono quanto siano stupidi a non considerarlo”. Così Aurelio De, a margine della conferenza che ha rotto il silenzio stampa del, nell’intervista rilasciata alla Reuters commenta la possibilità di un inizio di campionato con ancora lelegate alla pandemia da coronavirus. “Oltre all’apertura ai vaccinati, la seconda possibilità è posticipare l’inizio dei campionati in tutta Europa. Si puòa fine settembre, ...

