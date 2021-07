Mourinho | Voglio creare una Roma vincente

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - Joséarriva ae fissa il primo obiettivo della sua nuova missione. Anzi, i primi due obiettivi: "Vogliamouna, ma vogliamo ancheun futuro". "Non vogliamo che il successo sia un momento isolato. Un momento che, ovviamente, tutti si godrebbero. Non vogliamo che ci siano conseguenze negative. Vogliamoqualcosa che duri nel tempo. Vogliamo iniziare a organizzare al meglio il club in ogni area che abbia a che fare con la squadra", sono le prime parole del nuovo tecnico giallorosso. ...

davvero che questo accada. Ma affrontiamo una cosa alla volta. Sono molto contento di fare ...è a Roma. L'arrivo nella Capitale con l'aereo pilotato da Friedkin. Lo Special One saluta i ...... non è il progetto di José, non è il progetto di Tiago Pinto, questo è il progetto dell'AS ...davvero che questo accada. Ma affrontiamo una cosa alla volta. Sono molto contento di fare ...José Mourinho arriva a Roma e fissa il primo obiettivo della sua nuova missione. Anzi, i primi due obiettivi: “Vogliamo creare una Roma vincente, ma vogliamo anche creare un futuro vincente”. “Non v ...Le prime parole da allenatore della Roma di José Mourinho, il quale ha parlato anche del calciomercato. José Mourinho. Primo giorno a Roma e alla Roma per José Mourinho, arriva ...