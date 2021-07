**M5S: Renzi, 'Conte e Grillo? S'inventeranno tregua e ripartiranno a litigare'** (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Il mondo politico italiano sta conoscendo una rivoluzione. Il Movimento Cinque Stelle che abbiamo visto finora non esiste più. Conte e Grillo se le stanno dando di santa ragione. Si inventeranno una fragile tregua e poi ripartiranno a litigare". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Il mondo politico italiano sta conoscendo una rivoluzione. Il Movimento Cinque Stelle che abbiamo visto finora non esiste più.se le stanno dando di santa ragione. Siuna fragilee poi". Lo scrive Matteonella enews.

