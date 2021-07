LIVE Fognini-Rublev 1-2, Wimbledon 2021 in DIRETTA: inizio equilibrato sul campo 3 (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Risposta profonda di Rublev. 30-0 CHE DIRITTO DIAGONALE DI Fognini! L’italiano gestisce la bordata del russo e trova il vincente. 15-0 Ace del ligure. 1-2 Lunga la risposta di Fognini: bravo il russo ad annullare le due palle break. AD-40 Altra prima potente di Rublev. 40-40 Servizio e diritto del #7 al mondo. 30-40 Ottimo servizio esterno del russo. 15-40 DUE PALLE BREAK Fognini! Gran diritto in risposta dell’italiano. 15-30 GRAN DIFESA DI Fognini! L’azzurro riesce a gestire il diritto diagonale di ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Risposta profonda di. 30-0 CHE DIRITTO DIAGONALE DI! L’italiano gestisce la bordata del russo e trova il vincente. 15-0 Ace del ligure. 1-2 Lunga la risposta di: bravo il russo ad annullare le due palle break. AD-40 Altra prima potente di. 40-40 Servizio e diritto del #7 al mondo. 30-40 Ottimo servizio esterno del russo. 15-40 DUE PALLE BREAK! Gran diritto in risposta dell’italiano. 15-30 GRAN DIFESA DI! L’azzurro riesce a gestire il diritto diagonale di ...

