L'ex moglie non gli dà i soldi, la minaccia di morte e finisce in manette (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na)- Ha preteso soldi dalla ex moglie, poi al rifiuto l'ha minacciata di morte: un 28enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione a Portici (Napoli). L'uomo ha raggiunto l'abitazione della ex moglie per chiederle denaro necessario ad acquistare droga. Al rifiuto della donna, il 28enne l'ha minacciata di morte. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione locale, chiamati da alcuni vicini, che hanno bloccato l'uomo ora in carcere in attesa di giudizio. La donna ha raccontato ai Carabinieri di aver ...

