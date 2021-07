Italia, Insigne: «Io leader? Lo è tutto il gruppo. Speriamo bene per Spinazzola» (Di venerdì 2 luglio 2021) Lorenzo Insigne ha parlato al termine della gara contro il Belgio: ecco le dichiarazioni del numero 10 dell’Italia Star Of The Match Lorenzo Insigne, nominato Star Of The Match, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. «Penso che uno dei gol più importanti con l’Italia, sono contento. Siamo in semifinale, abbiamo fatto una grande prestazione, anche chi non gioca soffre, il mister è riuscito a creare un grande gruppo. Spinazzola? Lo meritava anche stasera il premio di migliore, l’ho visto piangere e spero non sia nulla di grave perché per noi è importantissimo. Io leader? ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Lorenzoha parlato al termine della gara contro il Belgio: ecco le dichiarazioni del numero 10 dell’Star Of The Match Lorenzo, nominato Star Of The Match, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. «Penso che uno dei gol più importanti con l’, sono contento. Siamo in semifinale, abbiamo fatto una grande prestazione, anche chi non gioca soffre, il mister è riuscito a creare un grande? Lo meritava anche stasera il premio di migliore, l’ho visto piangere e spero non sia nulla di grave perché per noi è importantissimo. Io? ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - Gazzetta_it : Favolosa Italia, sei in semifinale agli Europei! Barella e Insigne affondano il Belgio di Lukaku #Euro2020 #ITA #BEL - damatoalfonso : RT @sscnapoli: ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ?? - sbarcosullaluna : RT @sscnapoli: ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Insigne Favolosa Italia, sei in semifinale! Barella e Insigne affondano il Belgio di Lukaku ... firmato da Insigne col destro a giro "marchio di fabbrica". Un istante prima dell'intervallo il Belgio ottiene un rigore (fallo di Di Lorenzo su Doku): Lukaku accorcia. Il 2 - 1 per l'Italia non si ...

L'Italia batte 2 - 1 il Belgio, è in semifinale con la Spagna Ci ha pensato allora Barella a portare in vantaggio l'Italia al 31' con un bel tiro a incrociare da dentro l'area e il raddoppio è arrivato al 44' grazie ad una magia di Insigne. Nel recupero, Doku è ...

Belgio-Italia 1-2, la diretta: Barella-Insigne, azzurri in semifinale la Repubblica Italia-Belgio, Insigne mette a segno un eurogol e porta la Nazionale in semifinale L’azzurro con un tiro a giro batte Courtois e piazza la seconda stoccata per la Nazionale dopo il gol di Barella. Su rigore segna Lukaku ma la squadra di Mancini resiste: 2-1 ...

Euro2020, gioia paura e sofferenza: Belgio sconfitto Italia in semifinale Si torna in campo il martedì 6 luglio, per incontrare una Spagna che non ha convinto contro la Svizzera ma è pur sempre un avversario ostico e da temere.

... firmato dacol destro a giro "marchio di fabbrica". Un istante prima dell'intervallo il Belgio ottiene un rigore (fallo di Di Lorenzo su Doku): Lukaku accorcia. Il 2 - 1 per l'non si ...Ci ha pensato allora Barella a portare in vantaggio l'al 31' con un bel tiro a incrociare da dentro l'area e il raddoppio è arrivato al 44' grazie ad una magia di. Nel recupero, Doku è ...L’azzurro con un tiro a giro batte Courtois e piazza la seconda stoccata per la Nazionale dopo il gol di Barella. Su rigore segna Lukaku ma la squadra di Mancini resiste: 2-1 ...Si torna in campo il martedì 6 luglio, per incontrare una Spagna che non ha convinto contro la Svizzera ma è pur sempre un avversario ostico e da temere.