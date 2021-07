Italia in semifinale contro la Spagna Battuto il Belgio 2-1 con rigore inesistente Caroselli èper le strade Pagelle

(Di venerdì 2 luglio 2021) Mancini e Vialli si abbracciano all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera. E insi scatenano idi auto, risposta gioiosa anche alla pandemia. Azzurri indopio una grande vittoriail, tenuto in partita da un grossolano errore arbitrale, ossia ilnel finale del primo tempo, trasformato da Lukaku, dopo che Barella e Insigne avevano gonfiato, in maniera spettacolare, la rete di Courtois L'articolo proviene da Firenze Post.

Un'matura e unita alterna momenti di bel gioco a lunghe fasi di lotta, batte la - squadra - più - forte - ancora - in - corsa - all'Europeo, il Belgio , e va a giocare laa Wembley ...... Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Rai Sport : 'MVP? Una bella soddisfazione, ma al di là del premio sono contento della vittoria e della. Soffriamo da squadra, dobbiamo ...A segno Barella e Insigne. Non si ferma la striscia vincente dell'Italia targata Roberto Mancini: a Monaco di Baviera, gli azzurri hanno sconfitto il Belgio per 2-1 nella partita valida per il quarto ...«Ho puntato Tielemans ammonito, poi ho visto lo spazio ed ho calciato», così Lorenzo Insigne racconta dopo Italia-Belgio gli attimi che hanno ... ma ancor di più di essere in semifinale. LEGGI ANCHE ...