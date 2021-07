Il marito va a lavoro e Sandra uccide i figli di 4, 3 anni e 2 mesi. I parenti: “È vittima anche lei” (Di venerdì 2 luglio 2021) Che lockdown e pandemia potessero avere conseguenze nefaste non solo sul corpo ma anche sulla mente delle persone è cosa nota. Ma in questo caso, probabilmente, si è davvero superato ogni limite umano. Una donna di 28 anni, Sandra Chico, ha ucciso i suoi tre bambini subito dopo che il marito era uscito per andare a lavoro. Il triplice omicidio è avvenuto nella zona East di Los Angeles, in California. Dalle prime informazioni sembra che la donna si sia chiusa in casa e abbia ucciso i suoi figli, Mia Rodriguez di 4 anni, Mason di 3 e il più piccolo Milan, di appena 2 ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Che lockdown e pandemia potessero avere conseguenze nefaste non solo sul corpo masulla mente delle persone è cosa nota. Ma in questo caso, probabilmente, si è davvero superato ogni limite umano. Una donna di 28Chico, ha ucciso i suoi tre bambini subito dopo che ilera uscito per andare a. Il triplice omicidio è avvenuto nella zona East di Los Angeles, in California. Dalle prime informazioni sembra che la donna si sia chiusa in casa e abbia ucciso i suoi, Mia Rodriguez di 4, Mason di 3 e il più piccolo Milan, di appena 2 ...

