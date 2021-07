Green pass a una o due dosi | dove si può andare? Tutte le regole Paese per Paese

Advertising

borghi_claudio : Importante aggiornamento sull'errore di traduzione del regolamento green pass. Stiamo anche indagando sulle modalit… - Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - Corriere : Green pass, al check-in i tempi si allungano del 500%: caos e code - globenoteslive : Green pass, i tempi al check-in aumentano del 500%: caos e code negli aeroporti - cassandro91 : Ma perché l'allenatore è tutto elegante? Ha un matrimonio dopo? Ce l'ha il green pass? -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

APPROFONDIMENTI LE REGOLEeuropeo solo dopo seconda dose vaccino IL DIBATTITO Discoteche, Bassetti: 'Errore non riaprire' BRESCIA Foto IL FOCUS Variante Delta in Italia, Ricciardi: '.... La Regione Toscana partecipa attivamente al progetto nazionale Digitalcertificate (Dgc), alimentando in tempo reale la piattaforma nazionale con i certificati verdi, relativi alla ...La sottosegreteria allo Sport, Valentina Vezzali, ha firmato il decreto con cui vengono definite le modalità per accedere allo Stadio Olimpico e per ...Roma, 2 luglio 2021 - Sono 794 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 882 di ieri (e i 753 di venerdi' scorso: primi segnali di un calo settimanale che rallenta). Con 199.238 tamponi, ...