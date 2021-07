Gli negano la barella per stendersi, 38enne aggredisce un dipendente dell’ospedale (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aveva chiesto di potersi stendere su una barella, in attesa dei risultati di un accertamento diagnostico. Quando un operatore socio-sanitario gli ha risposto che le barelle erano riservate alle emergenze, ha reagito colpendolo con una testata al volto e con calci. E’ accaduto stanotte, poco prima dell’una, al Pronto soccorso dell’ospedale del Mare, a Napoli. Protagonista, un 38 enne di Crispano (Napoli), già denunciato in passato. I carabinieri, intervenuti in Ospedale, hanno identificato l’aggressore, ma al momento, nei suoi confronti, non è stata presentata denuncia. L’operatore sanitario ha riportato una prognosi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aveva chiesto di potersi stendere su una, in attesa dei risultati di un accertamento diagnostico. Quando un operatore socio-sanitario gli ha risposto che le barelle erano riservate alle emergenze, ha reagito colpendolo con una testata al volto e con calci. E’ accaduto stanotte, poco prima dell’una, al Pronto soccorsodel Mare, a Napoli. Protagonista, un 38 enne di Crispano (Napoli), già denunciato in passato. I carabinieri, intervenuti in Ospedale, hanno identificato l’aggressore, ma al momento, nei suoi confronti, non è stata presentata denuncia. L’operatore sanitario ha riportato una prognosi ...

