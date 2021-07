Giulia De Lellis è al settimo cielo: arriva la sorpresa tramite storie di Instagram (Di venerdì 2 luglio 2021) Giulia De Lellis dopo Love Island è già pronta per una nuova esperienza lavorativa? Spunta la notizia su Instagram, ecco di cosa si tratta. Giulia De Lellis sta cavalcando la cresta dell’onda ed ora è già pronta per nuovi progetti lavorativi. Tutto è iniziato con la partecipazione a Uomini e donne, quando la ragazza corteggiò Andrea Damante e fu scelta. Poi il Grande Fratello Vip, un libero, un film ed infine la conduzione di un programma. Love Island è andato in onda su Discovery Channel. Ora che il reality sta per terminare cosa la aspetta? Spunta la notizia sul web. Giulia De ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021)Dedopo Love Island è già pronta per una nuova esperienza lavorativa? Spunta la notizia su, ecco di cosa si tratta.Desta cavalcando la cresta dell’onda ed ora è già pronta per nuovi progetti lavorativi. Tutto è iniziato con la partecipazione a Uomini e donne, quando la ragazza corteggiò Andrea Damante e fu scelta. Poi il Grande Fratello Vip, un libero, un film ed infine la conduzione di un programma. Love Island è andato in onda su Discovery Channel. Ora che il reality sta per terminare cosa la aspetta? Spunta la notizia sul web.De ...

