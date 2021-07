Gary Lineker esalta Insigne | Che golazo!

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tramite un tweet, l'ex attaccante inglese, tra le altre, di Barcellona e Tottenham ha elogiato la meravigliosa perla di Lorenzo, "uno che se ne intende" secondo la RAI, ha così espresso la sua meraviglia per il gol del numero dieci: "fa due a zero." Golazzzooo!makes it 2-0.—? (@) July 2, 2021

RaiSport : #BelgioItalia, le pagelle degli #Azzurri #Insigne Voto 8 Partita sontuosa dedicata a chi dice che scompare nelle g… - UgoBaroni : RT @RaiSport: #BelgioItalia, le pagelle degli #Azzurri #Insigne Voto 8 Partita sontuosa dedicata a chi dice che scompare nelle gare decisi… - giovanni_guasta : RT @RaiSport: #BelgioItalia, le pagelle degli #Azzurri #Insigne Voto 8 Partita sontuosa dedicata a chi dice che scompare nelle gare decisi… - BassbeaT80 : @ildocc Poi Gary lineker, che di calcio ne capisce, ha esaltato il gol - ZiaPatRic : RT @RaiSport: #BelgioItalia, le pagelle degli #Azzurri #Insigne Voto 8 Partita sontuosa dedicata a chi dice che scompare nelle gare decisi… -

Fcinternews.it

