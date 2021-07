Eriksen, il danese esce di casa col figlio. L’Inter lo attende a Milano a metà luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo La Gazzetta dello Sport Christian Eriksen starebbe continuando il suo progressivo percorso verso un ritorno alla normalità: nello scorso weekend il danese è uscito di casa a Odense per svagarsi con il figlio di 3 anni. Il centrocampista delL’Inter è sempre strettamente monitorato dai medici del club e Piero Volpi che non può essere che rincuorato dai messaggi positivi che arrivano dal ragazzo. L’Inter lo attende ad Appiano Gentile e a Milano durante la seconda settimana di ritiro, a metà luglio: non ovviamente col ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo La Gazzetta dello Sport Christianstarebbe continuando il suo progressivo percorso verso un ritorno alla normalità: nello scorso weekend ilè uscito dia Odense per svagarsi con ildi 3 anni. Il centrocampista delè sempre strettamente monitorato dai medici del club e Piero Volpi che non può essere che rincuorato dai messaggi positivi che arrivano dal ragazzo.load Appiano Gentile e adurante la seconda settimana di ritiro, a: non ovviamente col ...

Advertising

sportface2016 : #Inter #Eriksen, il danese esce di casa col figlio di tre anni. I nerazzurri lo attendono a Milano a metà luglio - fwmurnau_ : @GiuseI1492K @Xueza_00 Bah, calhanoglu e eriksen per me non sono minimamente paragonabili. Oltretutto con Inzaghi i… - ilmassaggiatore : Con ritardo, approfitto dell'attenzione mediatica generata dal malore che ha colto il giocatore di calcio della Naz… - MarcoYera : Adesso che è passato un po' di tempo dallo sfortunato episodio di Eriksen, posso espormi senza il rischio di essere… - sportli26181512 : Muamba a #Eriksen, il messaggio privato: 'Gli ho detto che...': L'ex calciatore nel 2012 ebbe un arresto cardiaco e… -