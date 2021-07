Elettra Lamborghini | disavventura in albergo

(Di venerdì 2 luglio 2021)ha partecipato ieri sera a Battiti Live, dove ha aperto la serata dell’evento musicale dell’estate. La cantante, poi, è tornata indove, però, c’è stata un imprevisto: proprio mentre si stava per mettere a letto, un topo è entrato in camera facendola spaventare.ha partecipato alla terza serata di Battiti Live a Otranto, dove, come al solito, ha mostrato un look eccentrico che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetTgcom24 : Elettra Lamborghini tiene in mano il seno nudo #elettralamborghini - zazoomblog : Isola dei famosi Elettra Lamborghini “fuori luogo”: svelato il motivo - #Isola #famosi #Elettra #Lamborghini - zazoomblog : Isola dei famosi Elettra Lamborghini “fuori luogo”: svelato il motivo - #Isola #famosi #Elettra #Lamborghini… - zazoomblog : Elettra Lamborghini un pesce fuor d’acqua a L’Isola? Lei spiega cosa non andava - #Elettra #Lamborghini #pesce #d’a… - RVallesina : Elettra Lamborghini - Pistolero -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

... una canzone che è stata accompagnata da un video che ricorda molto per costumi e ambientazioni American Pie di Madonna nel 2001, al paragoneringrazia e dice "ma questo è ...Spread the love Il nuovo singolo di, 'Pistolero' sta...Insieme per passione, scegli come Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime. Sempre ...La cantante bolognese, ospite a Otranto per una puntata di Battiti Live, ha accusato il troppo caldo durante le prove.