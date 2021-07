Demi Lovato ringrazia Lizzo per aver corretto un paparazzo sui pronomi | «Non è lei ma essi»

(Di venerdì 2 luglio 2021) «Hai un messaggio per? Lei si è fatta sentire?», questa la frase che unha rivolto ariferendosi a. Ilha fermatomentre si trovava in un ristorante per chiederle della sua prossima esibizione al Jazz Fest 2021 in cui si esibirà anche. Immediata la replica di: «, il loro team.usa»., infatti, lo scorso maggio, aveva fatto sapere di essere una persona non binaria e dunque ...

znaughty_boy27z : A Demi Lovato - sshyvanilla : demi lovato e noah cyrus supostamente vivendo um romance a - lordepeituda : @xbIackpink eh a demi lovato no icon? - tmylmhood : RT @tmylmhood: demi lovato e paramore ???????? - hazwerd : noah cyrus e demi lovato???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato

Lizzo ha ricordato l'importanza dei pronomi quando un paparazzo ha sbagliato quelli riferiti a, che lo scorso maggio ha fatto coming out come persona non binaria e ha spiegato che i pronomi da usare sono " essi e loro ". Il paparazzo in questione ha però detto " lei " quando ha ...