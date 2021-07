Covid, in Italia Rt in calo a 0,63 (Di venerdì 2 luglio 2021) Mentre l’Europa lancia l’allarme per il diffondersi della variante Delta, l’Italia vede scendere l’indice Rt a 0,63. Una buona notizia dopo le due settimane di stallo con l’indice fermo a 0,69. A rendere noti i dati è l’Adnkronos, che riporta anche il calo dell’incidenza evidenziato dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid. “L’incidenza ha valori molto al di sotto della soglia di 50 casi per 100.000 abitanti ogni 7 giorni. Nel periodo 21-27 giugno l’incidenza settimanale si attesta a 9 per 100.000 abitanti contro i 12 per 100.000 abitanti della rilevazione precedente – si legge nella bozza pubblicata da Adnkronos – La campagna ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Mentre l’Europa lancia l’allarme per il diffondersi della variante Delta, l’vede scendere l’indice Rt a 0,63. Una buona notizia dopo le due settimane di stallo con l’indice fermo a 0,69. A rendere noti i dati è l’Adnkronos, che riporta anche ildell’incidenza evidenziato dalla cabina di regia per il monitoraggio. “L’incidenza ha valori molto al di sotto della soglia di 50 casi per 100.000 abitanti ogni 7 giorni. Nel periodo 21-27 giugno l’incidenza settimanale si attesta a 9 per 100.000 abitanti contro i 12 per 100.000 abitanti della rilevazione precedente – si legge nella bozza pubblicata da Adnkronos – La campagna ...

